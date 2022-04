Sassuolo-Juve, partita doppia: vertice per Frattesi e Raspadori

TRA CAMPO E MERCATO

A margine del posticipo della 34.ma giornata è in programma un incontro di mercato tra i dirigenti

A Reggio Emila per la Juve l'occasione è ghiotta per la classifica contro il Sassuolo, ma qualcosa di importante potrebbe succedere anche fuori di campo. Secondo quanto riporta Tuttosport, a margine del posticipo della 34.ma giornata di campionato sarebbe infatti in programma anche un vertice di mercato tra i dirigenti neroverdi e quelli bianconeri. Una chiacchierata informale per iniziare sondare il terreno e le reciproche intenzioni su Frattesi e Raspadori, obiettivi Juve per la prossima stagione. Getty Images

Dopo aver deciso di non rinnovare con Dybala, per i bianconeri al momento la priorità è l'attaccante, ma per arrivare a Raspadori ci sarà da lavorare parecchio. Soprattutto sull'offerta. Per il classe 2000 gli emiliani del resto hanno già rifiutato un'offerta del West Ham da 30 milioni di euro e a giugno sarà difficile abbassare l'asticella delle richieste neroverdi. A meno che nell'affare non venga inserito anche Frattesi. Una "doppietta" che potrebbe consentire alla Juve di strappare un piccolo sconto a Carnevali. L'ex mezzala del Monza, del resto, piace molto ai bianconeri e sarebbe una pedina importante per puntellare la mediana, vero tallone d'Achille dell'Allegri bis.

Una situazione da valutare molto attentamente sotto il profilo economico e tecnico con entrambi i giocatori attirati da un eventuale trasferimento a Torino. "Mi piace giocare nel ruolo di Dybala - ha dichiarato Raspadori di recente -. Ho la testa giusta per la Champions. La sua maglia? Ce l’ho già, insieme a quelle di Ronaldo e Chiellini". Parole che in casa Juve non sono certo passate inosservate e su cui i bianconeri potrebbero far leva per tarare l'offerta al Sassuolo anche per Frattesi, il cui idolo invece è Marchisio. "Ha fatto una carriera importantissima, è stato uno dei centrocampisti italiani più forti - ha spiegato il centrocampista neroverde parlando del Principino -. Devo lavorare per cercare di riuscire un giorno a emularlo". Magari con la maglia della Juve.