Roma e Juve, all'orizzonte lo scambio Zaniolo-Higuain. Ma va convinto il Pipita...

07/07/2019

Il dirigente capitolino lo ha infatti punzecchiato con riferimento (implicito) alle 'bravate' in under 21 ("Deve stare con i piedi per terra, servono umiltà e lavoro e nell'ultimo periodo ha smarrito un po' questi concetti. Si fa presto a rendere miti giocatori con appena 15 presenze in A"). Quindi è stato altrettanto chiaro sulle priorità in casa Roma: "Tutti quelli che devono parlare di rinnovo saranno visti successivamente a un mercato importante che stiamo cercando di fare".



Nella realtà dei fatti - riferisce il Corriere dello Sport - di fronte a offerte concrete la Lupa non chiude le porte alla cessione del gioiellino, infastidito per le dichiarazioni sopracitate. Una proposta interessante, 23 milioni e Alderweireld, sarebbe già arrivata dal Tottenham. Tuttavia Zaniolo preferirebbe restare in Italia e qui entra in gioco la Juventus, insieme a Higuain.



I buoni rapporti tra le due società favorirebbero un nuovo eventuale scambio sebbene il Pipita al momento non intenda cambiare assolutamente maglia (lo ha ribadito il fratello-agente). In bianconero gli spazi sarebbero ristretti e non a caso la Signora sta progettando un reparto offensivo senza Higuain (elogiato pubblicamente da Petrachi) ma con Icardi. Se l'ex Chelsea - che alla Continassa valutano 36 milioni - cambiasse idea, le due dirigenze non farebbero fatica come detto a trattare e trovare la formula migliore (oltre al bomber i piemontesi darebbero un conguaglio per Zaniolo?). Si preannuncia insomma un'estate calda, anzi caldissima, sull'asse Roma-Torino...