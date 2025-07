Virtus Entella: ufficiale Andrea Chiappella nuovo allenatore

Ufficiale, Andrea Chiappella è il nuovo allenatore della Virtus Entella, neopromossa in Serie B. A comunicarlo è il club ligure: "La Virtus Entella comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Andrea Chiappella, nato a Paullo (MI) il 13 novembre 1987. Nonostante la giovane età, Chiappella ha già ottenuto risultati significativi nella sua carriera da allenatore. Appesi gli scarpini al chiodo, ha intrapreso il percorso in panchina nel settore giovanile della Giana Erminio, assumendo la guida della prima squadra nell’estate del 2022. Alla sua prima stagione tra i grandi ha riportato il club lombardo in Serie C e raggiunto la finale di Coppa Italia Dilettanti. L’anno successivo ha guidato la Giana alla prima storica qualificazione ai playoff di Serie C, traguardo poi eguagliato e superato nella stagione appena conclusa, con un cammino culminato nei quarti di finale playoff. Sempre nella passata stagione, ha inoltre condotto la squadra fino alla finalissima di Coppa Italia di Serie C, persa contro il Rimini".