Europei Under 21, Italia: Kean e Zaniolo puniti da Di Biagio

22/06/2019

Caso nel ritiro della Nazionale Under 21 prima della gara con il Belgio. Moise Kean e Nicolò Zaniolo, come rivelato in anteprima da "Il Romanista", sono stati puniti dal ct Di Biagio per un ritardo a una riunione tecnica. I due giocatori non sono fuori rosa, come specificato dalla Federazione, ma l'allenatore ha voluto dare un chiaro segnale al gruppo dopo aver visto degli atteggiamenti che non gli sono piaciuti.