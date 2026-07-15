Non è ancora finita per il Dibu: l'Aston Villa fa muro, ma lui vuole la Juve

"Il futuro del Dibu è assicurato. Resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare questa estate. La squadra ha bisogno del suo impegno e della sua grande esperienza". Nella giornata di ieri le parole di Damian Vidagany, dirigente dell'Aston Villa, avevano gelato la Juventus che ormai da diverse settimane sta cercando di portare Emiliano Martinez alla Continassa. Porta chiusa? Non proprio. I bianconeri ci proveranno ancora, così come lo stesso portiere, desideroso di provare una nuova avventura in Italia.
Quanto ha offerto la Juve?
La strada per arrivare all'argentino è in salita, ma l'affare resta ancora possibile. Quanto dichiarato a Birmingham ha un obiettivo chiaro: spingere Giovanni Carnevali ad alzare l'offerta per il classe '92. La prima proposta dei bianconeri, infatti, è stata giudicata insufficiente: l'Aston Villa chiede 12 milioni di euro, mentre la Juve ne ha proposti 1,5 per il prestito annuale, 2 per l'obbligo di riscatto a determinate condizioni e 3 di bonus; in totale poco più di 6.
Martinez spinge per l'addio
La volontà del Dibu potrebbe essere decisiva per sbloccare la trattativa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il portiere argentino non ha preso benissimo le parole pronunciate dagli esponenti del club inglese e dal ritiro del Mondiale ha ribadito ancora una volta all'entourage la sua volontà, ovvero l'approdo alla Juventus. Martinez continuerà a calcare la mano per lasciare l'Aston Villa, ma spera anche in una mossa dei bianconeri. A Torino non vogliono avvicinarsi ai 10 milioni, ma un'offerta più alta sarà comunque necessaria per provare ad aggiudicarsi il portiere campione del mondo 2022 e porre fine alla telenovela.
Il piano B
Nel frattempo, Carnevali sta già sondando altri profili. Attualmente, l'alternativa più quotata è Guglielmo Vicario: l'estremo difensore è in uscita dal Tottenham e la Juventus potrebbe anche ingaggiarlo in prestito con diritto di riscatto. Sullo sfondo resta anche Vanja Milinkovic-Savic del Napoli, mentre le piste che portano a Suzuki (Parma) e Bounou (Al-Hilal) sembrano infattibili.