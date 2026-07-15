Manovre bianconere

Non è ancora finita per il Dibu: l'Aston Villa fa muro, ma lui vuole la Juve

Per provare a convincere gli inglesi servirà un'offerta più alta: Vicario è la principale alternativa 

15 Lug 2026 - 10:44
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

"Il futuro del Dibu è assicurato. Resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare questa estate. La squadra ha bisogno del suo impegno e della sua grande esperienza". Nella giornata di ieri le parole di Damian Vidagany, dirigente dell'Aston Villa, avevano gelato la Juventus che ormai da diverse settimane sta cercando di portare Emiliano Martinez alla Continassa. Porta chiusa? Non proprio. I bianconeri ci proveranno ancora, così come lo stesso portiere, desideroso di provare una nuova avventura in Italia. 

Quanto ha offerto la Juve?

 La strada per arrivare all'argentino è in salita, ma l'affare resta ancora possibile. Quanto dichiarato a Birmingham ha un obiettivo chiaro: spingere Giovanni Carnevali ad alzare l'offerta per il classe '92. La prima proposta dei bianconeri, infatti, è stata giudicata insufficiente: l'Aston Villa chiede 12 milioni di euro, mentre la Juve ne ha proposti 1,5 per il prestito annuale, 2 per l'obbligo di riscatto a determinate condizioni e 3 di bonus; in totale poco più di 6

Martinez spinge per l'addio

 La volontà del Dibu potrebbe essere decisiva per sbloccare la trattativa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il portiere argentino non ha preso benissimo le parole pronunciate dagli esponenti del club inglese e dal ritiro del Mondiale ha ribadito ancora una volta all'entourage la sua volontà, ovvero l'approdo alla Juventus. Martinez continuerà a calcare la mano per lasciare l'Aston Villa, ma spera anche in una mossa dei bianconeri. A Torino non vogliono avvicinarsi ai 10 milioni, ma un'offerta più alta sarà comunque necessaria per provare ad aggiudicarsi il portiere campione del mondo 2022 e porre fine alla telenovela. 

Il piano B

 Nel frattempo, Carnevali sta già sondando altri profili. Attualmente, l'alternativa più quotata è Guglielmo Vicario: l'estremo difensore è in uscita dal Tottenham e la Juventus potrebbe anche ingaggiarlo in prestito con diritto di riscatto. Sullo sfondo resta anche Vanja Milinkovic-Savic del Napoli, mentre le piste che portano a Suzuki (Parma) e Bounou (Al-Hilal) sembrano infattibili. 

Leggi anche

Niente Italia per Muharemovic: vola al Leeds per 40 milioni, alla Juve il 50%

calciomercato juve
dibu martinez
portiere

Ultimi video

00:45
Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

01:00
Juve, Carnevali "chiama" un Campione del Mondo

Juve, Carnevali "chiama" un Campione del Mondo

01:06
Raimondi: "Prossimo colpo del Milan, Ibra impazzito"

Raimondi: "Prossimo colpo del Milan, Ibra impazzito"

01:30
Inter-Khalaili: il verdetto. E spunta un difensore "roccioso"

Inter-Khalaili: il verdetto. E spunta un difensore "roccioso"

01:36
Gila, parole rossonere

Gila, parole rossonere

02:10
DICH ATTA ARRIVA A FIRENZE DICH

Fiorentina, senti Atta: "Mi ispiro a CR7 e Pogba"

00:44
Accomando: "Ederson-United, salta tutto! Gli inglesi hanno comunicato che..."

Accomando: "Ederson-United, salta tutto! Gli inglesi hanno comunicato che..."

01:12
Accomando: "Ecco i due attaccanti che cerca la Juventus, mentre su Dibu Martínez…"

Accomando: "Ecco i due attaccanti che cerca la Juventus, mentre su Dibu Martínez…"

00:18
Accomando: "Milan, tormentone Leao, quale sarà il destino del portoghese"

Accomando: "Milan, tormentone Leao, quale sarà il destino del portoghese"

00:30
Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

00:47
Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

01:37
13 BLOB GILA MILAN

Il primo giorno in rossonero di Mario Gila

01:08
Miceli: "La Juve insegue Dibu Martinez e Lucumí, ma come li prende?"

Miceli: "La Juve insegue Dibu Martinez e Lucumí, ma come li prende?"

00:46
Mazzarri sbarca a Salonicco e fa lo show in italiano, inglese e greco

Mazzarri sbarca a Salonicco e fa lo show in italiano, inglese e greco

01:11
Miceli: "Kolo Muani? E se arrivasse Pellegrino…"

Miceli: "Kolo Muani? E se arrivasse Pellegrino…"

00:45
Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

I più visti di Juventus

Juve, la Premier ti fa ricca: dall'asta per Muharemovic i soldi per sbloccare l'attaccante

Juve, David e Openda in uscita: si aprono due piste in Francia

Santiago Castro

Due attaccanti per la Juve: non si molla Kolo, rispunta l'alternativa rossoblù

Carnevali

Carnevali: "Impossibile dire di no alla Juve. Kolo Muani? Richieste troppo alte"

Por: Emiliano Martinez (Aston Villa)

Calciomercato Juve, il rebus portiere: distanza per Emiliano Martinez, resiste Vicario

Niente Italia per Muharemovic: vola al Leeds per 40 milioni, alla Juve il 50%

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:10
Tsadjout saluta la Cremonese: accordo biennale con il Vicenza
12:10
Udinese: Solet richiesto in Inghilterra, per la difesa piace Terracciano
Mason Greenwood
11:43
Marsiglia, ufficiale la cessione di Greenwood al Fenerbahçe: "Decisione di comune accordo"
11:42
Cagliari, ufficiale acquisto Winks dal Leicester
 Rafael Leao
11:40
Milan, si pensa anche alle cessioni: obiettivo 150 milioni