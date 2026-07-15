Non è ancora finita per il Dibu: l'Aston Villa fa muro, ma lui vuole la Juve

"Il futuro del Dibu è assicurato. Resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare questa estate. La squadra ha bisogno del suo impegno e della sua grande esperienza". Nella giornata di ieri le parole di Damian Vidagany, dirigente dell'Aston Villa, avevano gelato la Juventus che ormai da diverse settimane sta cercando di portare Emiliano Martinez alla Continassa. Porta chiusa? Non proprio. I bianconeri ci proveranno ancora, così come lo stesso portiere, desideroso di provare una nuova avventura in Italia.