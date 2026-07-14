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Sassuolo, Muharemovic vola in Premier: al Leeds per 40 milioni. Alla Juve il 50%

Il bosniaco va in Premier League: Carnevali, che aveva valutato di acquistarlo dal Sassuolo, ha preferito incassare 20 milioni

14 Lug 2026 - 20:39
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Uno dei primi tormentoni di mercato del mercato italiano arriva all'epilogo: Tarik Muharemovic passa dal Sassuolo al Leeds per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio l'operazione sarebbe a un passo dalla chiusura. 

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Tra Inter e Juve

 Il difensore bosniaco classe 2003 nelle scorse settimane era stato accostato a Inter e Juventus. I nerazzurri ci avevano pensato quando la cessione di Bastoni sembrava cosa concreta. Una volta passate le sirene spagnole, Ausilio e Maortta hanno mollato la presa sul giovane centrale. Anche perché Carnevali, al tempo ancora dirigente del Sassuolo, aveva fatto capire che i neroverdi non avrebbero fatto un passo indietro rispetto alla valutazione da 40 milioni per il loro gioiello. Anche perché la Juventus aveva (e ha) diritto al 50% sulla vendita del suo ex difensore della Next Gen. 

Proprio per questo sconto, Carnevali, nei panni di direttore bianconero, aveva fatto un pensierino a Muharemovic per rinforzare la retroguardia della Juve. Alla fine però ha preferito lasciar andare il ragazzo in Premier per incassare il 50% di quanto percepito dal Sassuolo, ovvero circa 20 milioni. Una somma che verrà utilizzata per arrivare a quelli che sono stati indicati come acquisti prioritari da mister Spalletti: la punta e il portiere. 

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