Sassuolo, Muharemovic vola in Premier: al Leeds per 40 milioni. Alla Juve il 50%

Il difensore bosniaco classe 2003 nelle scorse settimane era stato accostato a Inter e Juventus. I nerazzurri ci avevano pensato quando la cessione di Bastoni sembrava cosa concreta. Una volta passate le sirene spagnole, Ausilio e Maortta hanno mollato la presa sul giovane centrale. Anche perché Carnevali, al tempo ancora dirigente del Sassuolo, aveva fatto capire che i neroverdi non avrebbero fatto un passo indietro rispetto alla valutazione da 40 milioni per il loro gioiello. Anche perché la Juventus aveva (e ha) diritto al 50% sulla vendita del suo ex difensore della Next Gen.