La Juventus sempre su Kessie: arriva l'agente, pronto il rilancio

15 Lug 2026 - 09:41
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La Juventus vuole accelerare per Franck Kessie, con l'obiettivo di inserire in mediana un profilo di spessore fisico e carismatico capace di agire davanti alla difesa. Dopo un inizio di mercato focalizzato su altri movimenti, i bianconeri stanno preparando un rilancio economico rispetto alla proposta iniziale di 3,5 milioni di euro netti a stagione, cercando di soddisfare le richieste del centrocampista ivoriano, svincolatosi dall'Al Ahli lo scorso 30 giugno.

L'imminente arrivo in Italia dell'agente del giocatore, George Atangana, segna la fase cruciale del confronto con il nuovo direttore sportivo Frederic Massara, che conosce bene Kessie dai tempi del Milan e lo considera una priorità rispetto ad altri profili sondati, come Goretzka o Matic. La richiesta è di 5 milioni l'anno.

Nonostante la necessità del club di snellire un reparto affollato da diverse possibili cessioni - tra cui figurano Arthur, Douglas Luiz, Koopmeiners e Miretti - l'operazione Kessie resta la via privilegiata, supportata dalla ferma volontà dell'ex rossonero di tornare a calcare i campi della Serie A, dopo un'esperienza in Arabia Saudita caratterizzata da 119 presenze e 37 gol.

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