No del Tottenham per Kane, Vlahovic nel mirino del Bayern

DALL'INGHILTERRA

I tedeschi provano a inserirsi nella trattativa tra la Juve e il Chelsea per Dusan: per l'attaccante servono 80 milioni

© Getty Images Mentre la Juve e il Chelsea continuano a trattare per lo scambio tra Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic, dall'Inghilterra arriva una notizia che potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola e aprire un nuovo scenario. Stando al Daily Mail, dopo aver incassato il no del Tottenham per l'obiettivo Harry Kane, il Bayern Monaco starebbe infatti provando a inserirsi nei discorsi tra i bianconeri e Blues per l'attaccante serbo. Manovra di disturbo importante visto il budget a disposizione del club tedesco e la necessità di far cassa della Juve.

Cifre alla mano, gli Spurs hanno respinto al mittente anche l'ultima offerta da 100 milioni di euro dei campioni di Germania per il suo centravanti e uomo simbolo, cambiando radicalmente lo scenario anche attorno a Vlahovic. Se il Bayern dovesse infatti abbandonare completamente l'idea di arrivare a Harry Kane, per cui Daniel Levy vuole almeno 120 milioni, il budget per il bomber potrebbe essere girato nell'assalto proprio a Dusan, da tempo al centro dei discorsi tra la Juve e il Chelsea nell'ambito di uno scambio su cui si registra sì un avvicinamento tra le parti, ma per cui ancora non è arrivata la fumata bianca definitiva.

Situazione di stallo che potrebbe inserire Vlahovic nel domino degli attaccanti europeo che sta caratterizzato tante mosse di questo mercato e favorire l'inserimento dei tedeschi nella corsa all'ex bomber della Fiorentina. Il Bayern piomba su Vlahovic. E 80 milioni cash dovrebbero bastare per beffare il Chelsea e portare Dusan in Bundesliga.