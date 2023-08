Lukaku-Juve, si può chiudere già a inizio settimana: Chelsea pronto al rilancio

IL TORMENTONE

Dopo una fase di stallo sembra vicina la conclusione dell'operazione per portare il belga a Torino

Che Lukaku e Allegri si sentano al telefono non è un mistero per nessuno. E' successo dopo la finale di Champions, quando Max ha approfittato del malumore del belga per il mancato posto da titolare per spingerlo verso la Juve. Il Corriere dello Sport spiega come i contatti tra i due siano proseguiti durante la tournée juventina negli States, aggiungendo la notizia di un'ultima telefonata molto recente. Quella per spingere definitivamente Big Rom in direzione Torino bianconera.

La voglia di Juve dell'ex attaccante interista non sembra proprio in discussione. Casomai c'è da convincere il club proprietario del suo cartellino, il Chelsea, ad aumentare l'offerta che chiuderebbe il tormentone dello scambio Lukaku-Vlahovic. Il quotidiano sportivo romano aggiunge, a questo proposito, che tra domani e martedì è prevista una call tra Londra e Torino per trovare la quadra per lo scambio tra il belga e il serbo. È atteso un rilancio economico del Chelsea, che potrebbe chiudere a 40 milioni più il cartellino del belga, che già in settimana potrebbe sbarcare in Italia.

Tra parte fissa e bonus, insomma, i londinesi sarebbero vicinissimi alla cifra richiesta dalla Juventus. Il clamoroso trasferimento nella Torino bianconera dell'ex idolo interista, insomma, sarebbe solo questione di ore.