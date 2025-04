Juve, il rinnovo di Milik è ufficiale: nuovo contratto fino al 2027, spalmato l'ingaggio

Altro che addio: Arkadiusz Milik ha rinnovato il contratto con la Juventus fino al 2027. Dopo le indiscrezioni circolate nella giornata di martedì, adesso è arrivata anche l'ufficialità: il polacco proseguirà l'avventura in bianconero nonostante non abbia disputato nemmeno una partita in questa stagione a causa dei continui infortuni. Questo il comunicato dei bianconeri: "Juventus comunica di aver raggiunto un accordo con Arkadiusz Milik per il prolungamento del contratto del giocatore fino al 30 giugno 2027 - si legge -. L’attaccante polacco, in bianconero dall’agosto 2022, ha raccolto finora 17 gol nelle 75 partite giocate complessivamente con la Juventus".