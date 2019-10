Mandzukic, accordo con lo United: la Juve chiede 11,5 mln di euro

BOMBER IN USCITA

Mario Mandzukic prepara la valigie. Secondo quanto trapela da fonti inglesi, l'attaccante croato avrebbe già raggiunto un accordo verbale con il Manchester United e sarebbe pronto a trasferirsi in Premier League già a gennaio. Per completare l'affare, stando al Daily Express, mancherebbe solo il via libera definitivo della Juve, che per il cartellino de bomber 34enne avrebbe chiesto ai Red Devils 11,5 milioni di euro. A Manchester Mandzukic andrebbe invece a guadagnare meno di quanto avrebbe guadagnato in Qatar.

Dopo il lungo tira e molla estivo e le ricche offerte provenienti dagli Emirati Arabi, dunque, per Mario si preannuncia un futuro inglese. Certo, per suggellare tutto con lo United manca ancora l'ok del club bianconero. Ma l'impressione è che questa volta sia la volta buona. Un po' perché la Juve ha trovato il suo equilibrio in attacco, un po' perché il Manchester United è destinazione molto gradita all'attaccante croato, che potrebbe continuare a essere protagonista in un campionato di grande livello e blasone come la Premier League. E se dovesse saltare Solskjaer, a Manchester in panchina Mandzukic potrebbe anche ritrovare Massimiliano Allegri...

Vedi anche Calcio estero Manchester United, casting per sostituire Solskjaer: da Allegri a Pochettino