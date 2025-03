Juve-Mancini, Tacchinardi: "Se entra subito nel mondo juventino è l'uomo giusto"

I dubbi sono sempre meno: Thiago Motta è destinato a lasciare la panchina della Juventus. Probabilmente dopo la prossima gara con il Genoa, e per la sostituzione sarebbero in decisa salita le quotazioni di Roberto Mancini, deciso a rimettersi in gioco dopo l'avventura con l'Arabia Saudita. Naturalmente il profilo dell'ex Inter è tutt'altro che banale: difficile considerarlo un semplice traghettatore. Proprio su questo aspetto andrà trovato un accordo tra le parti, con alcuni tifosi della Vecchia Signora che già mormorano sui social per il passato nerazzurro del vincitore dell'Europeo con l'Italia.