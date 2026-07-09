Juventus, Emiliano Martinez dice ancora sì: si tratta con l'Aston Villa, che fa lo sconto

I giornali sportivi;: giovedì 9 luglio 2026
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Per la Juve una buona e una cattiva notizia, come spesso accade nelle trattative di mercato, dopo l'incontro con gli agenti di Emiliano Martinez. Giovanni Carnevali e Frederic Massara hanno nuovamente incassato il sì del portiere argentino, he ha messo in discesa le richieste dell'Aston Villa per il cartellino: si è scesi da 15 milioni di euro a 10 milioni, con prospettive anche di un paio di milioni più bassi più che altro perché gli inglesi vogliono evitare minusvalenze.
Ma il club bianconero vorrebbe scendere ancora di più per un portiere che a settembre compirà 34 anni, che ha già fatto capire di volersene andare e che tra 12 mesi lascerebbe i Villains a parametro zero visto che il contratto gli scadrà il 30 giugno 2027. L'Aston Villa, dal canto suo, lo valuta così poiché titolare sia nel club che dell'Argentina, dunque non vorrebbe scendere troppo sotto la doppia cifra.
Ecco perché resiste pure Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham e che piace anche al Napoli di Allegri. Gli Spurs potrebbero anche aprire a un prestito con diritto di riscatto, rendendo l'italiano un profilo più compatibile con le attuali esigenze economiche della Juve.
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