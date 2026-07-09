Juventus, Emiliano Martinez dice ancora sì: si tratta con l'Aston Villa, che fa lo sconto

Per la Juve una buona e una cattiva notizia, come spesso accade nelle trattative di mercato, dopo l'incontro con gli agenti di Emiliano Martinez. Giovanni Carnevali e Frederic Massara hanno nuovamente incassato il sì del portiere argentino, he ha messo in discesa le richieste dell'Aston Villa per il cartellino: si è scesi da 15 milioni di euro a 10 milioni, con prospettive anche di un paio di milioni più bassi più che altro perché gli inglesi vogliono evitare minusvalenze.