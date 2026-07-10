MANOVRE BIANCONERE

Juventus, spunta l'ipotesi Matic: proposto a Carnevali come rinforzo low cost

Nemanja Matic proposto alla Juventus per il centrocampo. Il serbo può arrivare come rinforzo low cost di esperienza: i dettagli

10 Lug 2026 - 09:19
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Nemanja Matic idea low cost per il centrocampo della Juventus. Il serbo, 38 anni ad agosto, è stato proposto a Giovanni Carnevali, che lo conosce bene avendolo avuto al Sassuolo, da Vlado Lemic durante l'incontro con l'ad bianconero e Frederic Massara per Emiliano Martinez poiché l'agente cura anche gli interessi del portiere argentino nel mirino della Juve.

Quanto guadagna Matic?

 Chiaramente Matic, che guadagna due milioni di euro a stagione, non verrebbe a fare il titolare ma, nel caso, sarebbe un rinforzo di contorno per dare sostanza ed esperienza alla mediana.

Se matrimonio sarà, Tuttosport ricorda che avverrebbe con dieci anni "di ritardo" poiché il centrocampista serbo, che in Serie A ha giocato pure nella Roma nel 2022/23, aveva sfiorato l'approdo a Torino quando era un calciatore del Chelsea.

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