Lucca scalda la Juve: si studia l'assalto. L'Arsenal su Vlahovic per gennaio

In questi giorni Cristiano Giuntoli ha iniziato ad aprire un faldone molto pesante in casa Juve: il rinnovo di Dusan Vlahovic. Il serbo, che vive di alti e bassi anche nella nuova gestione targata Thiago Motta, ha già manifestato la volontà di restare ma adesso serve passare ai fatti. L'agente dell'ex Fiorentina, Darko Ristic, ha fatto tappa a Torino in questi giorni: probabile che sia andato in scena un primo incontro tra le parti. I bianconeri hanno intenzione di prolungare il contratto in essere (in scadenza nel 2026) e spalmare l'ingaggio del bomber da oltre 10 milioni di euro a stagione. Attenzione però alle voci dall'estero, con l'Arsenal che potrebbe farsi avanti già a gennaio.