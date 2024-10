Yildiz: "Juve, sogno un gol all'Inter con linguaccia come Del Piero"

Yildiz, parlando a La Gazzetta dello Sport, non nasconde la sua ammirazione per Del Piero: "Per me lui è sempre stato una leggenda, quando ho segnato a Frosinone ho ricevuto in regalo il suo asciugamano e da lì è nato un bel rapporto". Di lì al 10 sulle spalle è un passo: "So che è un numero pesante, spero di essere all'altezza ma sia io che la mia famiglia siamo molto felici di aver ricevuto questa maglia".