La Juventus all'attacco, serve un bomber: Gonçalo Ramos è il nome nuovo, ma il sogno è Gyokeres

La Juventus ha appena accolto Damien Comolli come nuovo direttore generale, ma la casella del direttore sportivo è ancora vuota. Il tempo, però, stringe: il calciomercato non aspetta e il rischio che i bianconeri affrontino l’inizio della stagione 2025-26, oltre che il Mondiale per Club, senza un centravanti titolare è tutt’altro che remoto. In attesa di sviluppi su Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik — entrambi in attesa di offerte concrete — e con la pista Randal Kolo Muani che potrebbe tornare d’attualità, la priorità resta quella di assicurarsi un attaccante da almeno 20 gol stagionali. La dirigenza è pronta a investire, ma nel frattempo a Torino si analizzano vari profili.