La Premier tenta Kolo Muani, la Juve parla con lo United di Hojlund

In attesa di sciogliere il rebus Vlahovic e di accogliere Jadon Sancho, il primo obiettivo della Juve in attacco è la permanenza di Kolo Muani. Lato bianconero, però, non si registrano novità in tal senso visto che la posizione del Psg resta la stessa: vuole la certezza di un acquisto a titolo definitivo a non meno di 40 milioni di euro per evitare una minusvalenza mentre Comolli preferirebbe un prestito con diritto di riscatto. Il francese resterebbe volentieri a Torino ma, visto lo stallo e l'interesse della Premier League (oltre al Chelsea si sono aggiunte Newcastle e Manchester United), col passare dei giorni inizia a valutare soluzioni alternative.