Juve: accordo totale con Sancho, bonus e spicchio di buonuscita per convincere lo United

In casa Juve si conta di chiudere l’affare prima di giovedì prossimo, così da mettere Sancho a disposizione di Igor Tudor già per la prima settimana di lavoro alla Continassa in vista del ritiro a Herzogenaurach in Germania. Raduno a cui l'ex Chelsea arriverebbe fresco e riposato, visto che il Manchester United lo ha escluso dai convocati per l’amichevole in programma oggi pomeriggio in Svezia con il Leeds e tantomeno parteciperà alla tournée americana. Il suo debutto in maglia bianconera potrebbe avvenire il 10 agosto contro il Borussia Dortmund, la squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta e dove ha vissuto i suoi migliori anni, prima di perdersi al Manchester United e fallire il rilancio al Chelsea.