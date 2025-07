Juve, Mbangula e Weah finanziano Sancho: il piano bianconero

Per poter chiudere l’operazione la Juve deve prima trovare i fondi per finalizzare l’assalto per Jadon Sancho e i soldi possono arrivare da Samuel Mbangula e Timothy Weah. Sull’esterno belga, valorizzato lo scorso anno da Thiago Motta, c’è il forte interessamento del Werder Brema che è pronto a mettere sul piatto circa 13 milioni di euro per strappare il sì bianconero. La Juve ha fatto sapere a Mbangula di non essere nei piani di Igor Tudor e gli agenti del belga sono a Torino per finalizzare gli ultimi dettagli prima della cessione in Bundesliga. Arrivato dall’Anderlecht per poco meno di 500 mila euro, Mbangula garantirebbe alla Juve una plusvalenza importante per un ragazzo che con Tudor ha giocato solamente quattro minuti complessivi nelle sfide contro Bologna e Udinese. L’ultima da titolare per il belga è datata addirittura 29 gennaio nella sconfitta interna della Juve per 1-0 contro il Benfica in Champions League.