Lo United esclude Sancho dalla tournée Usa, Juve pronta all'affondo decisivo

Sancho, pagato solo 4 anni fa 85 milioni per prelevarlo dal Borussia Dortmund, nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Chelsea (3 gol e 4 assist in 31 presenze in Premier), ma la squadra di Maresca ha deciso di non riscattarlo per 28 milioni di euro, pagando anche una penale di circa 6 milioni di euro per non averlo fatto. Uno dei tanti flop di mercato degli ultimi anni del Manchester United, che ha investito centinaia di milioni di euro per raccogliere solo le briciole lasciate dai cugini del City e dal Liverpool.