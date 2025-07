Juve, Newcastle forte su Kolo Muani: spunta l'idea Darwin Nunez

Classe '99, l'uruguaiano potrebbe essere infatti un'occasione importante per puntellare il reparto avanzato con un giocatore di livello da alternare o affiancare al nuovo arrivato Jonathan David. Sicuramente però non a 60 milioni di euro, ma con una formula economicamente più sostenibile come quella di un prestito con diritto o obbligo di riscatto a determinate condizioni. Soluzione che al momento non sembra essere nei piani del Liverpool, ma che negli ultimi giorni del mercato potrebbe anche prospettarsi in mancanza di altre offerte al club inglese. Per l'attacco la Juve punta Darwin Nunez e studia una mossa "last-minute".