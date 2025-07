Juve, Kolo Muani si complica: Nunez o Hojlund nel mirino dei bianconeri

E' un gioco di incastri per nulla semplice e, soprattutto, molto oneroso. L'inserimento del Newcastle (ma anche del Manchester United) nella trattativa tra i bianconeri e il Psg per Kolo Muani, ora più lontano, costringono la Juve a guardarsi attorno per regalare a Tudor un'altra punta dopo l'acquisto di David. Il punto, però, è che gli attaccanti costano e costano parecchio. Per Nunez, ad esempio, lo United ha sempre chiesto 60 milioni e difficilmente sembra disponibile a valutare formule fantasiose. Insomma, cash o quasi, anche perché l'Al Hilal di Simone Inzaghi, nelle ultime ore, sembra essersi fatto avanti seriamente per il giocatore e la disponibilità economica è obiettivamente molto diversa da quella bianconera.