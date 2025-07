Dal Portogallo: Gyokeres all'Arsenal, affare da 80 milioni

L'Arsenal ha finalmente trovato il centravanti da regalare a Mikel Arteta. Secondo quanto riportato dai media portoghesi i Gunners avrebbero raggiunto l'accordo con lo Sporting Lisbona per Viktor Gyokeres. L'attaccante svedese, reduce da due stagione straordinarie in Portogallo, è pronto a tornare in Inghilterra dove aveva giocato in Championship con la maglia del Coventry City. Accordo trovato tra i club per una cifra complessiva di 80 milioni di euro, con Gyokeres che spingeva per lasciare Lisbona e da settimane aveva trovato l'intesa con l'Arsenal. L'arrivo dello svedese regala ad Arteta un finalizzatore straordinario in una squadra che ha avuto grandi problemi dal punto di vista realizzativo. Lo scorso anno il miglior realizzatore del Gunners in Premier League è stato Kai Havertz, autore di nove reti in campionato. Numeri irrisori rispetto a quelli di Gyokeres, autore di 97 gol in due anni allo Sporting Lisbona, 54 realizzati solo la scorsa stagione.