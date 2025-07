Juve, a breve incontro con l’agente di Vlahovic: dal rinnovo-ponte alla risoluzione

Un anno da separato in casa con oltre dodici milioni netti di stipendio non conviene a nessuno. La Juve non può permettersi di “buttare” una cifra così importante, Vlahovic stesso non può passare una stagione in tribuna nell’anno che porterà al Mondiale americano. L’ex Fiorentina vuole essere protagonista con la nazionale e per questo servirà risolvere la questione con la Juve nei prossimi giorni. L’agente di Dusan Vlahovic, Darko Ristic, è atteso a breve a Torino per sedersi al tavolo con il direttore generale della Juventus Damien Comolli e studiare le possibili opzioni per il futuro del serbo. Sul tavolo - come riporta l’edizione odierna di Tuttosport - ci sarebbe anche la risoluzione consensuale, pur di non portare avanti un braccio di ferro che non serve a nessuno.