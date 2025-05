Juventus, Osimhen obiettivo numero uno: pronta una proposta da 80 milioni

Osimhen alla Juventus? Servono almeno 100 milioni. La situazione: per il club bianconero l’attaccante di proprietà del Napoli è l’obiettivo principale per rinforzare l’attacco per la prossima stagione. Da parte sua il nigeriano accetterebbe di buon grado il ritorno in Serie A. Certo la preferenza di Osimhen rimane la Premier League, ma al momento non registriamo movimenti concreti di società inglesi, a cominciare dal Manchester United proseguendo con l’Arsenal, club che avevano fatto in passato più di un pensiero. Per l’attaccante risultano invece ricchissime offerte dall’Arabia, ma l’Eldorado arabo non rientra nei piani del nigeriano che a 26 anni vuole ancora mostrare le sue capacità in uno dei top campionati europei.