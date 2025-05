Juve-Napoli, che intrecci di mercato: De Laurentiis incontra Allegri, i bianconeri non mollano Conte e Osimhen

L'altra grande priorità in casa Juve è la ricerca di un nuovo bomber: Vlahovic ha un contratto in scadenza nel 2026 e non verrà rinnovato, mentre Kolo Muani rientrerà al Psg dopo il prestito. Troppi i 40-50 milioni chiesti dai francesi per cedere a titolo definitivo l'attaccante. Il sogno e grande obiettivo di Giuntoli si chiama Victor Osimhen, fresco campione di Turchia con il Galatasaray e che vedrebbe di buon grado questa soluzione. Il club bianconero sarebbe pronto a offrire fino a 85 milioni di euro ai partenopei per il cartellino del giocatore, 10 in più, dunque, rispetto alla clausola rescissoria valida per l'estero.