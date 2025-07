Juve-Sancho, c'è distanza tra le parti: il calciatore chiede 8 milioni di stipendio

Al momento, i due club non hanno ancora avuto dei contatti ufficiali. La richiesta dei Red Devils per vendere Sancho dovrebbe aggirarsi attorno ai 30 milioni di euro, ma la necessità dello United di venderlo perché fuori dal progetto potrebbe favorire i bianconeri e far abbassare ulteriormente il prezzo. Dopo il prestito dell'ultima stagione, il Man United vuole liberarsi definitivamente di Sancho e difficilmente accetterà operazioni in prestito.