La Juventus pensa a Nico Gonzalez: sfida di mercato all'Atalanta

MERCATO

L'argentino, che è molto apprezzato dal nuovo tecnico Thiago Motta, costerebbe meno di Adeyemi e Galeno perché nell'operazione potrebbero entrare anche McKennie e Rugani

La nuova Juventus di Thiago Motta e Giuntoli vuole mettere le ali. Mentre le trattative per Adeyemi del Dortmund e Galeno del Porto vanno avanti, l'ultima idea dei bianconeri è Nico Gonzalez della Fiorentina, che potrebbe arrivare a Torino a un prezzo decisamente più contenuto degli altri obiettivi di mercato. Nella giornata di ieri ci sono stati i primi contatti tra le parti, con il giocatore argentino che ha aperto a un possibile trasferimento alla Vecchia Signora, che ora studia la formula giusta e potrebbe mettere sul piatto due giocatori per cui i viola in passato avevano chiesto informazioni: Weston McKennie e Daniele Rugani.

Vedi anche roma Roma, l'agente di Soulé: "La Juve lo ha mandato via perché ha problemi di soldi" Il numero 10 della Fiorentina alla Juventus, uno scenario clamoroso ma che potrebbe diventare realtà perché il club viola dopo aver acquistato Colpani non si opporrebbe alla cessione di Nico Gonzalez, che non viene ritenuto fondamentale dal nuovo tecnico Palladino. Trattare con Commisso non sarà facile, ma i bianconeri hanno fatto un primo sondaggio: la valutazione che fa la società viola è superiore ai 30 milioni di euro, una cifra alla quale i bianconeri non vorrebbero arrivare, ma che potrebbero abbassare sensibilmente inserendo nell'operazione anche qualche contropartita.

Sull'esterno della Fiorentina c'è anche l'Atalanta, che è fortemente interessata al giocatore ma non ha ancora trovato un accordo con i viola perché prima di formalizzare un'offerta deve vendere qualche pezzo pregiato e l'indiziato numero uno al momento è Teun Koopmeiners, valutato 60 milioni e sogno di mercato proprio della Juve di Giuntoli.

Vedi anche juventus Rabiot, finalmente l'addio alla Juve: "Grazie per questi 5 anni"