Rabiot, finalmente l'addio alla Juve: "Grazie per questi 5 anni"

LE PAROLE

Messaggio social del francese a quasi un mese dalla fine del suo rapporto con i bianconeri. E i tifosi si spaccano...

© Getty Images "Dopo cinque stagioni alla Juventus, cinque anni a Torino, voglio salutarvi e ringraziarvi. Tutti voi che siete stati presenti per me. Il club e tutti gli staff. E voi tifosi, sempre vicini e molto affettuosi! Grazie di tutto Juventus, arrivederci e buona fortuna": con questo messaggio su Instagram corredato da un breve video, Adrien Rabiot saluta definitivamente i bianconeri. Il centrocampista era arrivato a scadenza lo scorso 30 giugno e non ha rinnovato con il club della Continassa. Ora è alla ricerca di una squadra, ci sono voci di una permanenza in Italia tra Inter e Milan o la possibilità di andare in Spagna al Real Madrid.

Le parole di Rabiot hanno diviso il popolo bianconero, che ha inondato di messaggi il francese per ringraziarlo o, in alcuni casi, per rinfacciargli la scelta di non rinnovare con la Juve: "Peccato… per una volta avresti potuto dimostrarti attaccato a una maglia", una delle risposte polemiche al suo post. E ancora: "Te lo potevi risparmiare il post".