La Juve insiste con l'Atletico per Molina: avanza l'ipotesi del prestito a gennaio

La Juve cerca un esterno destro di livello internazionale per completare una rosa che, forse, su quella fascia ha qualche problema, nonostante i tanti giocatori che possono, adattati o meno, ricoprire il ruolo. L'idea è sempre quella di portare l'ex Udinese, ora all'Atletico Madrid, Nahuel Molina a Torino. Come riporta il Corriere dello sport, la soluzione sarebbe quella di proporre al club di Simeone un prestito oneroso a gennaio fino alla fine della stagione, per poi decidere la formula per proseguire il cammino insieme, considerando che Molina ha il contratto con i colchoneros fino al 2027 e la Juve è forte del fatto che, a fine stagione, scadrà l'accordo tra l'Atletico e Nico Gonzalez. Considerando che i bianconeri non hanno intenzione di riprendersi Nico e che il prestito, che termina a giugno 2026, prevede il diritto di ricatto. Se Simeone se lo vuole tenere, insomma, a Torino possono inserirlo nella trattativa con Molina.