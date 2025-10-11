Logo SportMediaset
MANOVRE BIANCONERE

La Juve insiste con l'Atletico per Molina: avanza l'ipotesi del prestito a gennaio

Tudor è alla ricerca di un esterno destro di alto livello che possa coprire tutta la fascia

11 Ott 2025 - 10:55
© Getty Images

© Getty Images

La Juve cerca un esterno destro di livello internazionale per completare una rosa che, forse, su quella fascia ha qualche problema, nonostante i tanti giocatori che possono, adattati o meno, ricoprire il ruolo. L'idea è sempre quella di portare l'ex Udinese, ora all'Atletico Madrid, Nahuel Molina a Torino. Come riporta il Corriere dello sport, la soluzione sarebbe quella di proporre al club di Simeone un prestito oneroso a gennaio fino alla fine della stagione, per poi decidere la formula per proseguire il cammino insieme, considerando che Molina ha il contratto con i colchoneros fino al 2027 e la Juve è forte del fatto che, a fine stagione, scadrà l'accordo tra l'Atletico e Nico Gonzalez. Considerando che i bianconeri non hanno intenzione di riprendersi Nico e che il prestito, che termina a giugno 2026, prevede il diritto di ricatto. Se Simeone se lo vuole tenere, insomma, a Torino possono inserirlo nella trattativa con Molina.

La Juventus è forte della volontà del giocatore che è scivolato in basso nelle gerarchie dell'allenatore. Finora ha messo insieme cinque presenze in Liga per 108 minuti totali e due in Champions per 44. Solo una volta dal primo minuto nel turno infrasettimanale contro il Rayo Vallecano, per il resto solo panchine. Molina non vuole perdere la possibilità di tornare a essere protagonista nel prossimo Mondiale ed è difficile convincere Scaloni senza vedere il campo...

Juve, arriva un SMS per Tudor: idea Milinkovic-Savic per il centrocampo. Ma attenti alle sirene per Bremer

juve
atletico
molina

Attenta Juve, ti rubano Yildiz: rinnovo in bilico, il Chelsea ci prova

Marco Ottolini

Stratega, valorizzatore e abile venditore: Comolli punta Ottolini come ds

Juventus, spunta l'idea Guerreiro per la fascia. E Vlahovic...

Juve, suggestione Maignan: ma sul francese ci sono anche Chelsea e Bayern

Sandro Tonali (Newcastle)

Tonali incontra il procuratore, Juve sempre interessata: la situazione

DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

