Lo United ha svelato il costo del licenziamento di Amorim: la cifra si è abbassata grazie al... Milan

23 Set 2026 - 21:33
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Il Manchester United ha svelato ufficialmente quando ha speso il club per risolvere il rapporto con Ruben Amorim, esonerato nel gennaio del 2026 dopo 14 mesi dall'arrivo in panchina. Per il licenziamento del tecnico portoghese e del suo staff i Red Devils hanno sborsato 9,5 milioni di euro. Una cifra inferiore all'indennizzo iniziale che si assestava a quota 19,4 milioni di euro. La spesa è diminuita rispetto a quella inizialmente preventivata perché Amorim ha trovato un nuovo club, appunto il Milan.   

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