Milan, Cardinale pensa ancora al ds: resiste un vecchio pallino

24 Set 2026 - 10:07
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Markus Krosche © italyphotopress

Markus Krosche © italyphotopress

Gerry Cardinale è al lavoro per rafforzare la struttura dirigenziale del Milan e individuare un nuovo direttore sportivo per aiutare al tecnico Ruben Amorim.

La priorità è allestire un management di livello internazionale che dia una mano all'allenatore sul campo e ovviamente curi le strategie di mercato: nonostante le smentite di rito da Casa Milan, Tuttosport scrive come la pista principale porti nuovamente al nome di Markus Krösche, attuale direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte (vincitore dell'Europa League ed ex dirigente del Lipsia) già corteggiato in estate e che in Germania danno prossimo all'addio al club rossonero.

Sul taccuino della dirigenza restano vive anche le candidature di José Boto, oggi al Flamengo e profondo conoscitore di Amorim dai tempi del Benfica, e di Devin Özek, artefice del recente ciclo vincente del Bayer Leverkusen e attualmente svincolato dopo l'esperienza al Fenerbahçe.

videovideo

Ultimi video

02:05
Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

01:48
CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

00:35
DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

01:28
Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

00:34
Mercato Napoli: due "consolazioni" per Allegri

Mercato Napoli: due "consolazioni" per Allegri

02:05
Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

I più visti di Mercato

Mario Gila

Come stanno andando i volti nuovi delle big? Gli Oscar vanno a Gila, Milla e Balerdi

Rodrygo: 25 anni, attaccante, valore 80 milioni

Mourinho non li vuole, il Real li cede: che occasione per le squadre italiane

CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

Alessandro Romano, Cagliari - Centrocampista, classe 2006

Inter e Juve, prime mosse per Romano: in estate sarà battaglia. In lizza anche il Napoli

Yamal doppia Mbappè, solo due Serie A in top 30, Pio l'italiano più caro: i valori di mercato

Da Foden e Vinicius a Van Dijk: tutti i campioni "in saldo"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:59
Arezzo, in dirittura d'arrivo Gian Marco Ferrari: era svincolato
Markus Krosche
10:07
Milan, Cardinale pensa ancora al ds: resiste un vecchio pallino
21:33
Lo United ha svelato il costo del licenziamento di Amorim: la cifra si è abbassata grazie al... Milan
21:11
Napoli-De Bruyne, a fine stagione può arrivare l'addio
19:36
Udinese, il colpaccio Alaba è realtà: visite superate, manca solo l'ufficialità