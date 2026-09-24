Milan, Cardinale pensa ancora al ds: resiste un vecchio pallino

La priorità è allestire un management di livello internazionale che dia una mano all'allenatore sul campo e ovviamente curi le strategie di mercato: nonostante le smentite di rito da Casa Milan, Tuttosport scrive come la pista principale porti nuovamente al nome di Markus Krösche, attuale direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte (vincitore dell'Europa League ed ex dirigente del Lipsia) già corteggiato in estate e che in Germania danno prossimo all'addio al club rossonero.