MANOVRE BIANCONERE

Juventus, idea mercato "a zero": da Celik a Kessie passando per Vlahovic

Il nuovo dirigente bianconero sta esplorando il mercato degli svincolati: il marchio di fabbrica dell'amico-rivale nerazzurro. Dopo il turco accelerata per l'ex Milan

18 Lug 2026 - 09:53
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La Juve naviga nel mercato dei parametri zero. I bianconeri in questa sessione di mercato hanno deciso di seguire con attenzione i giocatori in scadenza. Anche così si spiega la beffa portata ai danni della Roma con lo scippo di un giocatore duttile ed esperto come Zeki Celik. Per il rinnovo in giallorosso del terzino turco era tutto fatto: mancava soltanto la firma sul contratto. Carnevali e Massara con un colpo di mano sono riusciti a inserirsi e a portare via a zero il calciatore della Capitale. Un modus operandi che i direttori bianconeri potrebbero replicare anche nelle prossime settimane.

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Kessie, distanze ridotte

 Non è un mistero infatti che la Juve stia seguendo da vicino un altro svincolato di lusso di questa sessione di mercato: Franck Kessie. L'ivoriano tornerebbe molto volentieri in Italia dopo l'esperienza al Barcellona e l'ultimo periodo in Arabia Saudita e Spalletti se lo prenderebbe molto volentieri: il "Presidente", come era soprannominato il classe '96 negli anni al Milan, sarebbe l'uomo di ordine, regia e personalità che serve nella mediana juventina. Il matrimonio ancora non si è consumato per la distanza che rimane sulle cifre: Kessie è partito da una richiesta di 8 milioni all'anno più un consistente bonus alla firma. Cifre troppo alte per Carnevali, che spera comunque di riuscire a convincere Franck ad accettare un contratto da tre o quattro anni a 4,5/5 milioni a stagione facendo leva sulla sua voglia di tornare in Serie A. Sull'ivoriano c'era forte anche l'Atalanta, la squadra che l'ha cresciuto e lanciato nel calcio italiano. Le cifre richieste però sembrano fuori scala per i parametri della Dea, che già si è sforzata per rinnovare Ederson. 

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Porte aperte per Vlahovic, per Nico atletico in pressing

 E la serie dei parametri zero potrebbe non chiudersi con Kessie. Ascoltando le parole di Spalletti in conferenza stampa, la porta non è chiusa nemmeno per Dusan Vlahovic: il contratto del serbo con i bianconeri è scaduto lo scorso 30 giugno e, nonostante i dialoghi, non si era trovato un accordo per andare insieme. Ora però, dopo quasi un mese da svincolato, il classe 2000 non ha ricevuto le offerte che sperava. Per questo ora i bianconeri potrebbero tornare in gioco, a patto che sia il serbo a "citofonare", per utilizzare parole di Spalletti, e ad abbassare le pretese.
Nel frattempo, sul capitolo uscite, si registra il pressing continuo dell'Atletico Madrid per Nico Gonzalez. Il Cholo Simeone vorrebbe tenersi l'esterno argentino a Madrid dopo la buona stagione appena chiusa in prestito ma non per i 32 milioni che erano previsti come prezzo di riscatto: gli spagnoli pensano a un'offerta intorno ai 20 milioni. La Juve non vorrebbe fare troppi sconti ma, al momento, deve fare i conti con la mancanza di altre offerte e con la volontà di Nico, che vorrebbe rimanere Colchonero. In uscita anche Cabal, che piace al Besiktas di Italiano. 

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