Juventus, idea mercato "a zero": da Celik a Kessie passando per Vlahovic

Non è un mistero infatti che la Juve stia seguendo da vicino un altro svincolato di lusso di questa sessione di mercato: Franck Kessie. L'ivoriano tornerebbe molto volentieri in Italia dopo l'esperienza al Barcellona e l'ultimo periodo in Arabia Saudita e Spalletti se lo prenderebbe molto volentieri: il "Presidente", come era soprannominato il classe '96 negli anni al Milan, sarebbe l'uomo di ordine, regia e personalità che serve nella mediana juventina. Il matrimonio ancora non si è consumato per la distanza che rimane sulle cifre: Kessie è partito da una richiesta di 8 milioni all'anno più un consistente bonus alla firma. Cifre troppo alte per Carnevali, che spera comunque di riuscire a convincere Franck ad accettare un contratto da tre o quattro anni a 4,5/5 milioni a stagione facendo leva sulla sua voglia di tornare in Serie A. Sull'ivoriano c'era forte anche l'Atalanta, la squadra che l'ha cresciuto e lanciato nel calcio italiano. Le cifre richieste però sembrano fuori scala per i parametri della Dea, che già si è sforzata per rinnovare Ederson.