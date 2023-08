Kessie, rilancio dell'Al Ahli: il centrocampista apre all'Arabia

mercato

Xavi scarica l'ivoriano che ora deve prendere una decisione: anche la Juventus e il Tottenham sul centrocampista

Franck Kessie, dopo le precise parole di Xavi ("Riguardo al futuro sa esattamente quale è la sua situazione"), deve prendere una decisione: sperava di convincere il tecnico catalano e restare al Barcellona ma ora deve scegliere quale nuova squadra abbracciare. In Serie A c'è la Juventus, dal suo entourage filtra che la Premier League sarebbe il campionato preferito ma attenzione al rilancio dell'Al Ahli, che già aveva presentato un'offerta e non si è fermato davanti al rifiuto dell'ivoriano.

In Spagna sono sicuri, è in arrivo una nuova proposta della squadra araba per Kessie che stavolta - visto l’impasse di Juve e Tottenham - avrebbe quantomeno preso in considerazione di trasferirsi nella squadra che ha appena preso anche Firmino e Mahrez. Se è ormai tramontata l'opzione Al Nassr, restano vive le piste che portano a Juve e Tottenham ma i bianconeri preferirebbero non spingersi oltre un prestito con diritto di riscatto, pronto a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni mentre gli Spurs non hanno ancora affondato il colpo.

Il Barcellona contempla solo la cessione a titolo definitivo e chiede 15 milioni di euro, cifra che l'Al Ahli può tranquillamente garantire ai blaugrana e che garantirebbe annualmente allo stesso centrocampista: se Kessie si convincerà, diventerà un nuovo rinforzo del centrocampo della squadra allenata da Jaissle.

Vedi anche juventus Juve, Vlahovic esulta come Dybala nel 2019: anche allora c'entrava Lukaku