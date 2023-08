Juve, Vlahovic esulta come Dybala nel 2019: anche allora c'entrava Lukaku

Dusan Vlahovic come Paulo Dybala: l'esultanza dopo il gol al Real ricorda molto da vicino ciò che aveva fatto la Joya nell'estate del 2019, anche allora per motivi di mercato e anche allora in qualche modo c'entrava Romelu Lukaku. Se ora la Juve ha in piedi lo scambio col Chelsea per avere il belga, quattro anni fa c'era stato un vero e proprio duello con l'Inter che voleva a tutti i costi Lukaku su precisa richiesta di Conte: i bianconeri avevano offerto al Manchester United Dybala che però non voleva muoversi da Torino (e alla fine rimase) e lo fece capire in amichevole contro la Triestina, segnando e mostrando nome e numero. Insomma, come Vlahovic oggi: il finale sarà diverso?