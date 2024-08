Lookman-Psg, Juve e Napoli coinvolte: i piani per Nico e Osimhen si complicano

INTRECCI DI MERCATO

I parigini ci provano seriamente per l'attaccante dell'Atalanta: possibili conseguenze anche per i due big club

© Getty Images L'interesse concreto del Psg per Ademola Lookman con possibile affondo nelle prossime ore, rischia di complicare seriamente i piani di Napoli e Juventus. Chiamasi intrecci di mercato con il gong previsto per le ore 24 di venerdì 30 agosto sempre più vicino. Gli orobici, che si apprestano a chiudere l'affare Samardzic per tutelarsi dall'addio di Koopmeiners direzione Torino, potrebbero adesso accelerare per Nico Gonzalez con la Fiorentina per assicurarsi un sostituto del nigeriano. Ma su Nico c'è da giorni pure la Juventus di Giuntoli, incapace di portare a termine la trattativa in tempi rapidi. Commisso non ha dato ancora l'ok per la partenza dell'argentino in bianconero, e adesso l'Atalanta potrebbe bruciare tutti. D'altronde come visto per Retegui e lo stesso Samardzic, la famiglia Percassi se punta un calciatore lo porta a casa con velocità e decisione.

La vicenda Lookman però, coinvolge pure il Napoli che non è riuscito ancora a 'piazzare' Osimhen. Se i francesi si dovessero assicurare Ademola per 'dimenticare' Goncalo Ramos, finito ai box, ecco che l'ex Lille diventerebbe un obiettivo secondario per Al-Khelaifi. D'altronde Lookman, valutato 55 milioni di euro, costerebbe la metà del buon Victor. E pure da Londra non giungono buone notizia per De Laurentiis: il Chelsea, dopo Pedro Neto, è vicino a chiudere per il ritorno di Joao Felix dall'Atletico Madrid. Per Osimhen quindi, le strade che lo porterebbero via da Napoli sono a dir poco in salita.