Taylor alla Lazio scatena i social: perché il suo arrivo può essere anche... marketing

08 Gen 2026 - 16:25
Salutato Guendouzi, in casa Lazio è tutto pronto per l'arrivo di Kenneth Taylor dell'Ajax. Il 23enne olandese, 9 reti la scorsa stagione in Eredivisie sotto la guida di Farioli, si trasferirà a Roma per una cifra compresa tra i 15 e i 17 milioni di euro, ma oltre ad aggiungere qualità e gol al centrocampo biancoceleste il suo arrivo potrebbe anche rivelarsi una mossa molto azzeccata a livello di marketing. Il cognome presente sulla maglietta biancoceleste, infatti, è lo stesso dell'arbitro inglese che è costato molto caro ai cugini della Roma nella loro ultima finale internazionale, quella dell'Europa League 2023 persa ai calci di rigore contro il Siviglia dopo diverse scelte molto contestate del direttore di gara. 

Accomando annuncia: "Inter-Cancelo, ecco la svolta"

Miceli: "Roma, passi avanti per Raspadori"

Miceli: "Roma, passi avanti per Raspadori"

Guendouzi via, ecco chi sarà il sostituto del francese

Guendouzi via, ecco chi sarà il sostituto del francese

Miceli: "Juventus-Chiesa, nessun contatto ufficiale"

Miceli: "Juventus-Chiesa, nessun contatto ufficiale"

Miceli: "Nel mirino di Manna c'è un centrocampista importante"

Miceli: "Nel mirino di Manna c'è un centrocampista importante"

Le ultime sul mercato del Milan

Miceli: "Il rinnovo di Maignan è sempre più vicino"

Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Gasperini, ipotesi dimissioni? Accomando fa chiarezza

Gasperini, ipotesi dimissioni? Accomando fa chiarezza

Mercato ora per ora
16:50
Fabregas frena il mercato del Como: "Acquisti solo se utili. Per ora, non arriva nessuno"
16:25
Taylor alla Lazio scatena i social: perché il suo arrivo può essere anche... marketing
16:10
Ufficiale, Radamel Falcao torna ai Millonarios
16:09
Roma, per la difesa spunta Dragusin: trattativa ben avviata con il Tottenham
15:40
Da Solskjaer a Carrick, il Manchester United pesca nel proprio passato