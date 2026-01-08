Taylor alla Lazio scatena i social: perché il suo arrivo può essere anche... marketing

Salutato Guendouzi, in casa Lazio è tutto pronto per l'arrivo di Kenneth Taylor dell'Ajax. Il 23enne olandese, 9 reti la scorsa stagione in Eredivisie sotto la guida di Farioli, si trasferirà a Roma per una cifra compresa tra i 15 e i 17 milioni di euro, ma oltre ad aggiungere qualità e gol al centrocampo biancoceleste il suo arrivo potrebbe anche rivelarsi una mossa molto azzeccata a livello di marketing. Il cognome presente sulla maglietta biancoceleste, infatti, è lo stesso dell'arbitro inglese che è costato molto caro ai cugini della Roma nella loro ultima finale internazionale, quella dell'Europa League 2023 persa ai calci di rigore contro il Siviglia dopo diverse scelte molto contestate del direttore di gara.