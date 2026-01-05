Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
ROTTI GLI INDUGI

La Juve si muove per Chiesa: primi contatti per riportarlo a Torino

Operazione a oggi difficile: il Liverpool non vuole mollarlo nonostante giochi poco

05 Gen 2026 - 16:12
© Getty Images

© Getty Images

Non è soltanto un'idea, una suggestione: la Juve fa sul serio per Federico Chiesa. La dirigenza bianconera ha avviato i contatti con l'entourage dell'esterno, da un anno e mezzo al Liverpool, per capire la fattibilità di un ritorno in bianconero del giocatore nel mercato di gennaio con la formula del prestito fino a fine stagione. Chiesa ha voglia di giocare di più di quanto non faccia e non abbia fatto alla corte di Slot (in questa stagione una presenza da titolare in Premier League e quattordici dalla panchina con due gol all'attivo) e tornerebbe volentieri in Italia anche per sperare in un'eventuale chiamata dal ct azzurro Gattuso in vista dei Mondiali. Spalletti, che ha assoluto bisogno di rinforzi nel reparto avanzato, troverebbe un vice Yildiz e comunque un elemento di esperienza in più su cui contare in attacco. L'operazione non è facile, anche perché il Liverpool non ha intenzione di lasciar partire Chiesa nonostante non sia una prima scelta del tecnico dei Reds: ora che Salah è impegnato in Coppa d'Africa con il suo Egitto, è importante che Chiesa resti in rosa. L'esterno non piace soltanto alla Juve: il suo nome è stato accostato anche alla Roma e al Napoli. Nei suoi quattro anni in bianconero, caratterizzati anche dal grave infortunio nel gennaio 2022 (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro) e dal conseguente stop di 10 mesi, ha realizzato 32 gol e 24 assist in 131 presenze, vincendo due Coppa Italia (suo il gol decisivo nella prima finale con l’Atalanta) e una Supercoppa Italiana.

Leggi anche

Juve, attenta: per Chiesa si inserisce la Roma

juve
chiesa

Ultimi video

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:41
CLIP MICELI MERCATO INTER CANCELO 05/01 SRV

Miceli fa chiarezza: "Cancelo-Inter dipende da una cosa sola"

00:55
CLIP ACCOMANDO SU CANCELO 4/1 SRV

Accomando annuncia: "Inter-Cancelo, ecco la svolta"

01:35
CLIP ACCOMANDO SU THEO 4/1 SRV

Clamoroso: Theo alla Juventus? Il punto di Accomando

01:11
CLIP ACCOMANDO SU FRATTESI-ASLLANI 4/1 SRV

Accomando: "Frattesi al Galatasaray, vi spiego tutto". E su Asllani...

00:21
MCH ARRIVO SOLOMON FIORENTINA MCH

Fiorentina, ecco Solomon per la risalita

01:43
Cercasi riscatto

Cercasi riscatto

02:30
Le ultimissime trattative

Le ultimissime trattative

01:30
Pronto a tornare in A

Dragusin pronto a tornare in A

00:57
Il calciomercato live

Le strategie del Napoli

00:56
Il calciomercato live

Juve, il sogno è Chiesa

01:24
Il calciomercato live

Milan-Juve: scambio Gatti-Nkunku?

01:37
Il calciomercato live

Cancelo-Inter, tutta la verità

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Juventus

Sorloth potrebbe lasciare l'Atletico Madrid in prestito ma va capito se Simeone vuole privarsi di un nuovo attaccante dopo l'addio (imminente) di Raspadori

Juve, l'attacco non gira? Ecco nove nomi per regalare un nuovo 9 a Spalletti

CLIP ACCOMANDO SU THEO 4/1 SRV

Clamoroso: Theo alla Juventus? Il punto di Accomando

Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus: 57 milioni di euro

Chiesa "prigioniero" del Liverpool per la disperazione di Juve, Roma e Napoli

Vlahovic-Lewandowski, destini incrociati: il Barça prenota Dusan ma il Milan...

Juventus, Ottolini nuovo direttore sportivo: subito operativo per il mercato di gennaio

Dai rinnovi di Spalletti e Yildiz alle operazioni Rodriguez e Frattesi: le priorità invernali della Juve

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:03
Juventus, due nomi nuovi per il centrocampo
14:14
Lazio: ufficiale, Castellanos ceduto a titolo definitivo al West Ham
Kristjan Asllani (Inter), in prestito al Torino: 11 presenze, 0 gol e assist. Diritto di riscatto 12 milioni
13:26
Asllani tra Inter e Torino: c'è una sola certezza
12:00
"Sogno il Real": tifosi Bayern furiosi con 17enne Karl sui social
Ruben Amorim (Manchester United)
11:04
Manchester United, esonerato Amorim