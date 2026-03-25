Juventus-Vlahovic, si avvicina il rinnovo: a giorni l'incontro decisivo
Atteso a breve il faccia a faccia tra dirigenza bianconera ed entourage dell'attaccante che dovrebbe sancire la nuova intesa fino al 2028di Alberto Gasparri
Più passano i giorni e più quello che pareva essere un addio ormai certo si sta trasformando in una permanenza altrettanto plausibile. La Juventus e Dusan Vlahovic sembrano sempre più vicini al rinnovo. Una parola che a inizio stagione veniva considerata "impossibile" e che oggi sta prendendo inaspettatamente forma. I bianconeri si sono resi conto di avere in casa un attaccante capace di fare il suo lavoro, con numeri importanti e l'età giusta (26 anni) per guardare anche al futuro. Per capirlo è bastato puntare su altri nomi, che alla fine si sono rivelati dei flop in campo.
Ma lo stesso serbo si è reso conto di non avere opportunità all'altezza delle sue aspettative e l'arrivo di Spalletti (che sta spingendo per la sua riconferma) gli ha forse fatto capire che la Juve era la scelta giusta per il prosieguo della carriera. Ecco, rendersi conto e capire sono due momenti importanti per mandare avanti una relazione sul punto di scoppiare.
Sta di fatto che il nuovo accordo potrebbe arrivare a breve, senza dover aspettare la scadenza naturale del 30 giugno. Nei prossimi giorni sarebbe in programma un nuovo incontro tra le parti: da una parte i vertici del club di Torino, dall'altra l'entourage di Vlahovic, compreso il padre. L'intenzione è quella di arrivare a una definizione del nuovo contratto. Si parla di un biennale con scadenza nel 2028 con ingaggio che supererà i 6 milioni di euro una volta scattati tutti i bonus. Lontano dagli attuali 8 + 4 di questa stagione, ma al livello degli altri top player della Signora.