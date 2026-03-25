Juventus-Vlahovic, si avvicina il rinnovo: a giorni l'incontro decisivo

Più passano i giorni e più quello che pareva essere un addio ormai certo si sta trasformando in una permanenza altrettanto plausibile. La Juventus e Dusan Vlahovic sembrano sempre più vicini al rinnovo. Una parola che a inizio stagione veniva considerata "impossibile" e che oggi sta prendendo inaspettatamente forma. I bianconeri si sono resi conto di avere in casa un attaccante capace di fare il suo lavoro, con numeri importanti e l'età giusta (26 anni) per guardare anche al futuro. Per capirlo è bastato puntare su altri nomi, che alla fine si sono rivelati dei flop in campo.