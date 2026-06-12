Brighton, assalto a Vuskovic: offerta da 30 milioni per il gioiello croato

Il Brighton punta forte su Luka Vuskovic. Il difensore croato classe 2007 è uno dei talenti più promettenti del panorama europeo. Nell'ultima stagione Vuskovic si è messo in mostra all'Amburgo, risultando uno dei migliori difensori della Bundesliga. Nonostante giochi da centrale, il croato ha dimostrato un feeling con la porta fuori dal comune mettendo a segno 6 gol in 28 presenze. Vuskovic è di proprietà del Tottenham e in estate è atteso il suo ritorno a Londra. Il ragazzo però vede il Brighton come uno step di crescita ideale per essere protagonista da subito anche in Premier League. Condizione che agli Spurs sarebbe più complessa, visto la concorrenza di Romero e Van de Ven e il possibile arrivo di Jan Paul van Hecke proprio dal Brighton.