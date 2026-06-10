Juve, sondaggio con il Tottenham per Spence: lo manda... Ottolini

Dibu Martinez in porta, Sorloth e/o Kolo Muani in attacco, magari Brahim Diaz a muoversi alle spalle del nuovo centravanti insieme a Yildiz. La nuova Juve va via via costruendosi, anche se dai contatti più o meno positivi per i nuovi acquisti bisognerà passare alle firme, e ancora c'è parecchio da lavorare in questo senso. Certamente, però, le idee sono ben chiare e tra queste la consapevolezza che il mercato debba passare inevitabilmente per una cessione importante. Yildiz a parte, che non si tocca, tutti sono cedibili a fronte di offerte interessanti, ma è evidente che i giocatori con maggiori richieste sono due: Bremer, superfluo spiegare perché, e Cambiaso, non più troppo amato dal popolo bianconero ma da un paio di stagione sotto la lente di ingrandimento di parecchi club europei. E allora proprio la cessione dell'esterno azzurro sembra aver convinto la Juve a guardarsi attorno alla ricerca di un sostituto, individuato in Djed Spence, giocatore molto apprezzato da Ottolini che lo aveva avuto al Genoa.
Spence è una buona carta da giocare, non fosse altro che sulla fascia sinistra del Tottenham, dove ha giocato nell'ultima stagione, c'è un traffico mica male. Il titolare quasi inamovibile di De Zerbi nel ruolo è Destiny Udogie, ma il reparto è già stato arricchito con l'acquisto a parametro zero dal Liverpool di Andrew Robertson. Insomma, di spazio per Spence ce ne sarebbe pochino, motivo in più perché il ragazzo si lasci tentare dalla Juventus e perché il Tottenham prenda in considerazione offerte. Ottolini è pronto a scommettere su di lui, nel frattempo convocato per i Mondiali dal ct Tuchel, e, cessione di Cambiaso permettendo, nei prossimi giorni è per questo probabile che si intensifichino i contatti tra le parti in attesa di piazzare la zampata decisiva.