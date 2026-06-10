Juve, sondaggio con il Tottenham per Spence: lo manda... Ottolini

Spence è una buona carta da giocare, non fosse altro che sulla fascia sinistra del Tottenham, dove ha giocato nell'ultima stagione, c'è un traffico mica male. Il titolare quasi inamovibile di De Zerbi nel ruolo è Destiny Udogie, ma il reparto è già stato arricchito con l'acquisto a parametro zero dal Liverpool di Andrew Robertson. Insomma, di spazio per Spence ce ne sarebbe pochino, motivo in più perché il ragazzo si lasci tentare dalla Juventus e perché il Tottenham prenda in considerazione offerte. Ottolini è pronto a scommettere su di lui, nel frattempo convocato per i Mondiali dal ct Tuchel, e, cessione di Cambiaso permettendo, nei prossimi giorni è per questo probabile che si intensifichino i contatti tra le parti in attesa di piazzare la zampata decisiva.