Il Bayern vuole Brown: l'Eintracht fa una valutazione "alla Palestra"

12 Giu 2026 - 16:47
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Il mercato dei terzini è destinato a infiammarsi nelle prossime settimane. In italia continua a tenere banco la questione Palestra con Inter e Atalanta impegnate in un braccio di ferro sul prezzo del calciatore che la Dea valuta intorno ai 60 milioni di euro. Una trattativa simile a quella che sta andando in scena tra Bayern Monaco e Eintacht Francoforte per Nathaniel Brown. L'esterno sinistro classe 2003 ha un accordo di massima coi Bavaresi da settimane, anche in questo caso manca l'intesa tra i due club. L'Eintracht partiva da una valutazione di 60 milioni, il Bayern si sarebbe avvicinato alla richiesta offrendone circa 55 secondo quanto riporta Florina Plettenberg, esperto di mercato di Sky sport De. La cifra soddisfa la dirigenza dell'Eintracht, ora la partita si giocherà su bonus e parte fissa. 

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