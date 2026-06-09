Sorloth spinge per la Juve ma l'Atletico dice no alla prima offerta. Nico Gonzalez può far svoltare l'affare

Un video con i suoi migliori gol nella Liga e un post "sibillino": "Ho una notizia interessante prima di immergermi completamente nella bolla mondiale, quindi restate sintonizzati!". Così Alexander Sorloth ha infiammato i tifosi della Juventus, che sperano di vederlo con la maglia bianconera nella prossima stagione. Ormai è chiaro che sia lui l'obiettivo numero uno del mercato di Comolli e Ottolini per sostituire il partente Vlahovic. Spalletti cerca una punta di peso e il 30enne norvegese sembra essere il profilo perfetto. Poi ci sarà da parlare di Randal Kolo Muani, ma quello è un altro capitolo ancora tutto da scrivere con il Psg.
Per il momento, è Sorloth l'uomo su cui sono puntati i fari della Vecchia Signora. Lo stesso Spalletti si sarebbe mosso in prima persona per convincerlo a trasferirsi a Torino e avrebbe fatto centro. Ci sarebbe già un accordo con l'entourage del giocatore: contratto triennale con opzione e ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione, la metà di quanti ne chiedeva Vlahovic.
Adesso, come sempre, serve trovare l'intesa anche con l'Altetico Madrid, proprietario del suo cartellino. Il primo assalto non è andato a buon fine, visto che i Colchoneros hanno rispedito al mittente l'offerta bianconera. Simeone chiede 40 milioni di euro, bonus inclusi: a far sbloccare l'affare potrebbe essere l'inserimento nell'operazione di Nico Gonzalez. Le due parti in causa infatti, stanno discutendo parallelamente anche del riscatto dell'argentino, nell'ultimo anno proprio in Spagna. In attesa di sviluppi la certezza è che la Juve ha fretta di chiudere per Sorloth: tra poco iniziano i Mondiali e i suoi gol potrebbero attirare le attenzioni di qualche big d'Europa, facendone lievitare la valutazione.