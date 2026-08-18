Juventus, ufficiale l'acquisto di Vicario: prestito con diritto di riscatto, le cifre

L'affondo di Carnevali è arrivato nella serata di domenica dopo che gli Spurs hanno aperto alla cessione in prestito: gli inglesi preferivano l'obbligo, ma alla fine si sono accontentati di un prestito con diritto di riscatto (fissato a 8 milioni) per la grande voglia di Vicario di partire e tornare in Italia. Il giocatore è atterrato lunedì pomeriggio a Torino (intorno alle ore 17.30), e si è recato immediatamente al JMedical per le visite mediche di rito. Visite che sono terminate in tarda serata. In giornata la firma sul contratto. Spalletti potrebbe schierarlo subito dal 1' contro il Frosinone.