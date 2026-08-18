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Juventus, ufficiale l'acquisto di Vicario: prestito con diritto di riscatto, le cifre

L'ormai ex portiere del Tottenham si trasferisce a Torino in prestito con diritto di riscatto

18 Ago 2026 - 17:02
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Guglielmo Vicario è un nuovo giocatore della Juventus. Dopo l'arrivo ieri a Torino e le visite mediche svolte in serata, quest'oggi l'ormai ex giocatore del Tottenham ha firmato il contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2027: operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro più 2 di bonus. Indosserà la maglia numero 25

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Il comunicato

 "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Tottenham Hotspur FC per l’acquisizione temporanea, a titolo gratuito, fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Guglielmo Vicario. L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 8 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi".

Vicario-Juve, i dettagli

 L'affondo di Carnevali è arrivato nella serata di domenica dopo che gli Spurs hanno aperto alla cessione in prestito: gli inglesi preferivano l'obbligo, ma alla fine si sono accontentati di un prestito con diritto di riscatto (fissato a 8 milioni) per la grande voglia di Vicario di partire e tornare in Italia. Il giocatore è atterrato lunedì pomeriggio a Torino (intorno alle ore 17.30), e si è recato immediatamente al JMedical per le visite mediche di rito. Visite che sono terminate in tarda serata. In giornata la firma sul contratto. Spalletti potrebbe schierarlo subito dal 1' contro il Frosinone.

Juventus, da Di Gregorio ad Arthur: gli esuberi di Spalletti

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