Juventus-Tottenham asse caldo di mercato: possibile affare Bremer-Vicario ma non solo

La Juventus venderà inevitabilmente qualche pezzo pregiato della propria rosa, complice soprattutto il mancato tesoretto Champions, per poter poi regaliare a Luciano Spalletti rinforzi tali da poter competere sia in campionato che in Europa League. Tanti sono i profili che sono corteggiati sul mercato, ma secondo Tuttosport in questi giorni si sta riscaldando in maniera particolare l'asse che porta da Torino a Londra sponda Tottenham, dove Roberto De Zerbi ha manifestato forte interesse per due giocatori bianconeri.
Gli inglesi sono molto attivi sul mercato dei difensori centrali dato che perderà Cristian Romero e ha individuato proprio in Gleison Bremer la priorità assoluta. Nel contratto del brasiliano è presente una clausola rescissoria da 58 milioni di euro anche se, come dichiarato recentemente dallo stesso giocatore, la volontà sarebbe quella di trasferirsi in un club che lotti per vincere, scenario che in questo momento il Tottenham - che si è salvato all'ultima giornata - non sembra potergli garantire.
La Juventus al momento, sempre secondo Tuttosport, ha risposto al Tottenham che la valutazione di Bremer, se lo vorranno, dovrà essere necessariamente quella della clausola rescissoria, ma da Londra è arrivata una controproposta che potrebbe stuzzicare l'ad Comolli: inserire nell'affare Guglielmo Vicario, in precedenza anche nel mirino dell'Inter.
I bianconeri, è noto, stanno cercando un portiere da regalare a Spalletti, non soddisfatto della coppia Di Gregorio e Perin. La pista Alisson si è raffreddata per lo stop Liverpool, portando la Juve a porre l'interesse sul "Dibu" Martinez, ma se non si trovasse un accordo con l'Aston Villa allora tutto potrebbe cambiare.
Nei contatti avuti tra le due società, Tuttosport racconta di altri due nomi che potrebbero rappresentare un'altra idea di scambio a saldo zero. Al Tottenham, che ha appena salutato Randal Kolo Muani (tornato a Parigi dopo il prestito e proprio nel mirino Juve), serve una punta con quelle caratteristiche e a De Zerbi non dispiacerebbe provare a rivitalizzare Jonathan David, dopo un anno di pochi alti e tanti bassi con la Juventus. Ai bianconeri, che cercano anche un terzino di ruolo e con Cambiaso possibile partente, interessa il nome dell'ex Udinese Destiny Udogie.