Juventus-Tottenham asse caldo di mercato: possibile affare Bremer-Vicario ma non solo

Gli inglesi sono molto attivi sul mercato dei difensori centrali dato che perderà Cristian Romero e ha individuato proprio in Gleison Bremer la priorità assoluta. Nel contratto del brasiliano è presente una clausola rescissoria da 58 milioni di euro anche se, come dichiarato recentemente dallo stesso giocatore, la volontà sarebbe quella di trasferirsi in un club che lotti per vincere, scenario che in questo momento il Tottenham - che si è salvato all'ultima giornata - non sembra potergli garantire.