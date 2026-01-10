Inter, tentazione Vlahovic: Marotta fiuta il colpo a parametro zero

La Juventus si trova al centro di un intrigo di mercato che riguarda Dusan Vlahovic: se il pressing del Milan è noto, a spaventare i bianconeri è anche l'ombra dell'Inter. I nerazzurri stanno monitorando la situazione e l'ipotesi prende corpo grazie a Giuseppe Marotta, maestro dei colpi a parametro zero, che potrebbe tentare il clamoroso sgarbo prelevando il serbo (in scadenza il 30 giugno) gratis dai rivali di sempre. Lo scrive La Stampa.