Juve, occasione Mazraoui per la fascia: i dettagli

La Juventus guarda in casa Manchester United per rinforzare le fasce e mette nel mirino Noussair Mazraoui. Secondo la Gazzetta dello Sport, il marocchino classe '97 è un obiettivo concreto: comunitario (ha passaporto olandese) e capace di giocare su entrambi i lati, sta trovando pochissimo spazio in Premier League (solo 9 presenze). "Orfano" del mentore Ten Hag e chiuso nel caos tecnico dei Red Devils — reduci dall'esonero di Amorim e ora affidati a Fletcher con l'ombra del ritorno di Solskjaer —, l'ex Bayern potrebbe cogliere al volo l'opzione bianconera per rilanciarsi.