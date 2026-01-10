Logo SportMediaset

Mercato

Juve, occasione Mazraoui per la fascia: i dettagli

10 Gen 2026 - 15:07

La Juventus guarda in casa Manchester United per rinforzare le fasce e mette nel mirino Noussair Mazraoui. Secondo la Gazzetta dello Sport, il marocchino classe '97 è un obiettivo concreto: comunitario (ha passaporto olandese) e capace di giocare su entrambi i lati, sta trovando pochissimo spazio in Premier League (solo 9 presenze). "Orfano" del mentore Ten Hag e chiuso nel caos tecnico dei Red Devils — reduci dall'esonero di Amorim e ora affidati a Fletcher con l'ombra del ritorno di Solskjaer —, l'ex Bayern potrebbe cogliere al volo l'opzione bianconera per rilanciarsi.

18:17
Milan, il figlio di Ibrahimovic va all'Ajax: è fatta per il prestito
17:31
Roma, Massara: "Raspadori? Domani giornata decisiva, Zirkee difficile. Ferguson..."
17:13
Lazio, è rivoluzione totale: servono altri tre colpi
16:26
Il Dortmund fa sul serio per Stankovic ma tutto dipende dall'Inter
15:07
Juve, occasione Mazraoui per la fascia: i dettagli