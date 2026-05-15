MANOVRE BIANCONERE

Juve, il futuro di Bernardo Silva in meno di un mese: "La decisione prima del Mondiale"

Il centrocampista portoghese lascerà il City a fine stagione

15 Mag 2026 - 10:58
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L'unica certezza è che lascerà il Manchester City dopo 9 stagioni agli ordini di Pep Guardiola al termine di questa stagione, a parametro zero. Bernardo Silva è cercato da molti club anche prestigiosi e la Juve è la società, tra quelle italiane, a essersi mossa con pù anticipo e insistenza. Una concorrente molto agguerrita dei bianconeri sembrava essere il Benfica, che voleva far leva sul giocatore che immaginava essere tentato dal ritorno in Portogallo. Lo ha fatto sapere lo stesso Bernardo Silva intervenendo ai microfoni di Canal 11, per smentire un ritorno nel club che lanciò tra i professionisti nel 2013: "Ci sono stati dei contatti, ma ho detto no. Vorrei tornare lì, certo, ma solo in un altro momento della mia carriera. Spero che il Benfica mi accoglierà a quel punto, ma non ne sono sicuro".

Esclusi per il momento i portoghesi, la Juve deve comunque battere sul tempo altre concorrenti, tra cui due squadre di altissimo livello internazionale come Barcellona e Atletico Madrid. Per capire quale sarà il suo futuro bisognerà attendere meno di un mese, visto che Bernardo nella stessa intervista ha dichiarato: "Il piano è quello di scegliere la mia prossima squadra prima di partire per il Mondiale con il Portogallo". 

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