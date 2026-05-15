Juve, il futuro di Bernardo Silva in meno di un mese: "La decisione prima del Mondiale"

L'unica certezza è che lascerà il Manchester City dopo 9 stagioni agli ordini di Pep Guardiola al termine di questa stagione, a parametro zero. Bernardo Silva è cercato da molti club anche prestigiosi e la Juve è la società, tra quelle italiane, a essersi mossa con pù anticipo e insistenza. Una concorrente molto agguerrita dei bianconeri sembrava essere il Benfica, che voleva far leva sul giocatore che immaginava essere tentato dal ritorno in Portogallo. Lo ha fatto sapere lo stesso Bernardo Silva intervenendo ai microfoni di Canal 11, per smentire un ritorno nel club che lanciò tra i professionisti nel 2013: "Ci sono stati dei contatti, ma ho detto no. Vorrei tornare lì, certo, ma solo in un altro momento della mia carriera. Spero che il Benfica mi accoglierà a quel punto, ma non ne sono sicuro".