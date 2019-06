Juventus, Sarri da Cristiano Ronaldo per decidere il mercato

21/06/2019

"Cristiano Ronaldo detiene quasi tutti i record mondiali, vorrei fargliene battere qualcun altro. Per esempio io ho avuto il giocatore che ha segnato di più una stagione di Serie A (Higuain, ndr), mi piacerebbe averne un secondo": le parole di Sarri in conferenza sembrano delinare la strategia tattica della composizione offensiva della nuova Juve, con il portoghese prima punta al centro del tridente.



Ecco il motivo dell'incontro, da leggere come normale confronto tra due professionisti che iniziano a conoscersi: Sarri, che ha già spiegato come a certi livelli siano i moduli a doversi adattare ai campioni, vuole sentire la sua stella più grande per trovare una frequenza comune sulla quale entrambi si sintonizzeranno.



In questo scenario, Paratici si concentrerebbe meno sull'attaccante centrale ragionando invece sugli esterni offensivi: Douglas Costa potrebbe avere una nuova chance, Cuadrado rimane in bilico, bisognerebbe capire un eventuale adattamento di Dybala "in fascia", in entrata invece il sogno è Federico Chiesa ma Commisso fa resistenza.



Se invece dal confronto tra Ronaldo e Sarri si decidesse di adottare una soluzione più simile a quella del 4-3-3 di Allegri (o tornando ai tempi del Real) con il portoghese che parte dall'esterno per accentrarsi, ecco allora che tornerebbe di moda l'obiettivo Icardi per fare il "lavoro sporco" in mezzo all'area, anche se Dybala falso nueve avrebbe un che di suggestivo ripensando al Mertens dell'ultimo anno a Napoli.